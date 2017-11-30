Истинная причина, почему легендарная гимнастка Корбут продала медали

Кроме медалей были проданы гимнастический купальник и автограф Ольги Корбут на обложке журнала Sports Illustrated с ее изображением

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Легендарная советская гимнастка, четырехкратная чемпионка Олимпийских игр Ольга Корбут продала на аукционе свои олимпийские медали за 230 тысяч долларов, сообщает Sputnik Беларусь.

Не так давно стало известно, что Корбут решила продать на аукционе Platinum Night ("Платиновая ночь") все свои медали, а также знаменитый синий гимнастический купальник, в котором она выступала в Лондоне в 1973 году. Всего коллекция бывшей спортсменки насчитывала 32 лота.

© Sputnik/ Б. Елин Медаль советской спортсменки Ольги Валентиновны Корбут, завоевавшей первое место в составе сборной команды СССР по спортивной гимнастике и первое место в вольных упражнениях и в упражнениях на бревне на XX летней Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

Из 32 предметов было продано лишь семь, среди которых командное золото Олимпиады-1972 в Мюнхене (66 тысяч долларов), золото в вольных упражнениях ОИ-72 (52,8 тысячи), серебро тех же Игр (24,6 тысячи). Также с молотка ушли медаль высшего достоинства в командных соревнованиях ОИ-1976 в Монреале (57,6 тысячи), серебро за упражнения на бревне (24,6 тысячи).

Кроме медалей были проданы гимнастический купальник (3 тысячи) и автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее изображением (49 долларов). Таким образом, бывшая гимнастка выручила за продажу 230 тысяч долларов, однако с учетом премии аукционного дома она получит 183,3 тысячи.

© Sputnik/ Дмитрий Донской Гимнастка Ольга Корбут

Корбут, родившаяся в Беларуси, является четырехкратной олимпийской чемпионкой и двукратным серебряным призером Игр. Она первой выполнила уникальный гимнастический элемент, названный "петлей Корбут". С 1992 года она живет в США.

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