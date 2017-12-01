WADA не имеет претензий в вопросе подготовки к ЧМ-2018 по футболу

По словам Алексея Сорокина, никаких претензий у Всемирного антидопингового агентства (WADA) в вопросах подготовки к чемпионату мира в России нет

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Никаких претензий у Всемирного антидопингового агентства (WADA) в вопросах подготовки к чемпионату мира в России нет, заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, которого цитирует "Р-Спорт".

Во время Кубка конфедераций-2017 глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель заявил, что допинг-контроль на проводимом в России чемпионате мира должен проводиться без участия ФИФА и России.

В четверг руководитель медицинского департамента ФИФА Мишель Д'Оге подтвердил, что российские специалисты не будут допущены к процессам допинг-тестирования на ЧМ-2018.

"Давайте так, весь этот вопрос – зона ответственности ФИФА в глобальном смысле, оргкомитет никак этого вопроса не касается. Но уже давно известно, что пробы будут отправляться в лабораторию WADA в Лозанну. Никаких претензий у Международного антидопингового агентства в вопросах подготовки к чемпионату мира в России нет", — сказал Сорокин.

Полностью интервью с Алексеем Сорокиным читайте на сайте агентства "Р-Спорт".