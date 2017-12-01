Как прошла жеребьевка Чемпионата мира по футболу 2018 года

В результате жеребьевки, прошедшей в пятницу в Государственном Кремлевской дворце, определены все квартеты групповой стадии чемпионата мира по футболу

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил в пятницу журналистам, что жеребьевка финальной стадии Чемпионата мира по футболу 2018 года прошла без эксцессов.

В результате жеребьевки 32 команды-участницы были распределены на восемь групп по четыре сборные.

"Жеребьевка прошла без шероховатостей, то, что мы и ожидали. Группы хорошие, распределение по городам примерно ровное", — заявил Сорокин.

Сборная России, как организатор турнира, попала в группу "А" вместе со сборными Саудовской Аравии (матч открытия 14 июня в "Лужниках"), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).

Посмотреть, как выглядят остальные группы можно здесь>>>>

Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.