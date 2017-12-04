Глава ЕОК высказался о российских спортсменах

Президент Европейских олимпийских комитетов уверен, что в спортивных состязаниях нет место политике, поэтому "чистые" российские спортсмены должны выступать на Олимпийских играх-2018

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочианчич считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен позволить "чистым" спортсменам выступать на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщает Sputnik Беларусь.

Ожидается, что вопрос участия сборной России в Олимпиаде будет решен на заседании исполкома МОК 5 декабря.

"Посмотрим, что решат 5 декабря в Лозанне, это компетенция Международного олимпийского комитета… Нам нужно бороться с допингом на примере тех, кто запятнал себя, и помочь России и российскому олимпийскому комитету, а это значит — позволить соревноваться "чистым" спортсменам в Пхенчхане", — сказал Кочианчич.

Как отметил чиновник, он не обладает всей информацией, чтобы рассуждать на эту тему. "Но мое мнение такое: должна быть нулевая терпимость к тем, кто применял допинг. Эти спортсмены должны быть наказаны. Но с другой стороны нельзя наказывать "чистых" спортсменов", — сказал глава ЕОК.

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Кочианчич отметил, что за всю историю лишь небольшой процент российских спортсменов были уличены в употреблении запрещенных препаратов, большинство же – "чистые". Он уверен, что коллективной ответственности в таких вопросах быть не должно. "Я думаю, это противоречит основным принципам права. С коллективной санкцией надо быть аккуратными", — добавил он.

Президент ЕОК выразил уверенность, что неправильно, когда политика влияет на спорт. "В спортивные состязания никто не должен вмешиваться", — заключил он.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Родченков в 2016 году рассказал New York Times, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" РФ, его свидетельства стали основной доклада независимой комиссии WADA о допинге в российском спорте. Российские власти ранее неоднократно опровергали его заявления, однако комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пришла к выводу, что Родченков "говорил правду". По итогам работы комиссии Россия ранее лишилась 11 медалей домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете.