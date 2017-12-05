Александр Овечкин стал 20-м в списке снайперов НХЛ

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Один из самых результативных хоккеистов современности российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на чистое 20-е место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.

В понедельник в матче регулярного чемпионата лиги "Вашингтон" со счетом 4:1 победил "Сан-Хосе". Вторую и победную шайбу забросил 32-летний Овечкин, для которого она стала 20-й в текущем сезоне и 578-й в НХЛ. Это позволило российскому форварду выйти на чистое 20-е место в списке лучших снайперов НХЛ за все время, опередив на один гол канадца Марка Рекки.

Кроме того, Овечкин забросил свою 97-ю шайбу, ставшую победной, в матчах НХЛ и по этому показателю вышел на 11-е место в истории лиги.

Александр Овечкин — один из лучших нападающих в современной истории хоккея. Он техничен, быстр и невероятно точен, его жесткая контактная игра, не раз подвергавшаяся критике, приносит его командам победы.

Фирменная "беззубая" улыбка Александра заставила не одну девушку заинтересоваться хоккеем.

Александр Овечкин — профессиональный хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз". Прежде Овечкин играл в Суперлиге за московское "Динамо". Был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году, став вторым после Ковальчука российским хоккеистом, выбранным под общим первым номером. В американском клубе Александр провёл 12 сезонов, в 2010 году стал капитаном команды. В январе 2008 года Овечкин подписал с "Вашингтоном" 13-летний контракт на сумму 124 млн долларов, став, тем самым, первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на 100 миллионов долларов.