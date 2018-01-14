Легенда № 17 - Валерий Харламов родился 70 лет назад

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. В этот день, 14 января, ровно 70 лет назад родился будущий знаменитый советский хоккеист Валерий Харламов.

© Sputnik/ Юрий Сомов Валерий Харламов

Харламов прославился как нападающий команды ЦСКА (1967-1981) и сборной СССР (1969-1980). Он — заслуженный мастер спорта СССР (1969), двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976) и восьмикратный чемпион мира, лучший хоккеист СССР (1972, 1973), член Зала славы Международной федерации хоккея с шайбой с 1998 года, член Зала хоккейной славы Национальной хоккейной лиги с 2005 года.

В общей сложности Мистер русский хоккей, как международная спортивная пресса именовала Харламова, принял участие в одиннадцати чемпионатах мира и трех Олимпиадах. На каждом из этих форумов команда Советского союза не опускалась ниже третьего итогового места, завоевав в общей сложности десять комплектов золотых наград (8 на чемпионате мира и 2 на олимпийских играх). На каждом из чемпионатов Харламов был настоящим лидером сборной. Его называли одним из лучших игроков своего поколения, а также лучшим хоккейным нападающим в истории Советского союза.

Харламов — участник двух суперсерий со сборной Канады. Именно при его непосредственном участии в СССР поняли прежде непобедимые в хоккее канадцы — "тоже люди", и у них можно выигрывать.

© Sputnik/ Дмитрий Донской Члены сборной команды СССР по хоккею Борис Михайлов, Владимир Петров, Валерий Харламов.

В возрасте 33 лет Валерий Харламов и его супруга Ирина трагически погибли в автокатастрофе.

© Sputnik/ Алексей Филиппов Советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР Борис Михайлов на открытии памятника советскому хоккеисту, двукратному олимпийскому чемпиону Валерию Харламову на территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве.

Наш земляк, кишиневец, а ныне известный российский режиссер Николай Лебедев несколько лет назад снял фильм "Легенда № 17" о Валерии Харламове, где прославленного хоккеиста сыграл Данила Козловский, а его наставника, гениального тренера Анатолия Тарасова — неподражаемый Олег Меньшиков.

Приехав недавно в Кишинев на творческую встречу, Лебедев рассказал корреспонденту Sputnik:

"Сюжет "Легенды номер 17" на тот момент, казалось, был самой невыигрышной темой, которую можно только придумать. Ну, кто у нас снимал про хоккей?! И вообще, все эти спортивные драмы когда у нас были интересны? Но я не мог не снять и вовсе не из-за хоккея. А из-за истории взаимоотношения отца и сына. Физического отца в фильме воплощает тренер Тарасов. Физического сына воплощает Валерий Харламов. Для меня это была такая острая, такая живая тема — просто ком в горле. И я рассказал о том, что меня очень волнует".