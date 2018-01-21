Как прокомментировала фигуристка Загитова свою победу на ЧЕ в Москве

Молодая спортсменка призналась, что даже не осознала, что выиграла

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу на чемпионате Европы, опередив двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, выигравшую серебро.

Загитова отметила, что чувствовала поддержку болельщиков. Также она призналась, что ей было не просто выступать.

"Я не ожидала, что смогу победить, я еще даже не осознала, что выиграла", — сказала Загитова журналистам, передает РИА Новости.

"Я нервничала, потому что между утренней тренировкой и соревнованиями был большой перерыв. Но сегодня я хотела исполнить программу чисто и получить удовольствие от проката", — добавила спортсменка.

Она также отметила, что ее горячо поддерживали зрители. "Думаю, сегодня зрители поддерживали меня еще больше, чем во время короткой программы. Я слышала, как дети и взрослые кричали: "Давай, Алина!" — рассказала Загитова.

"Выступать дома, с одной стороны, сложнее, потому что не хочешь подвести своих болельщиков. А с другой стороны, это проще, потому что получаешь больше поддержки", — подчеркнула юная фигуристка.