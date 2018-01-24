МОК решил: флагов России на Олимпиаде не будет

Международный Олимпийский Комитет запретил проносить флаг России на трибуны Олимпиады-2018, как страны, не участвующей в Играх

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде, в том числе речь идет и о российском флаге. Таким образом, в Пхенчхане российский флаг будет под запретом, поскольку российские атлеты на Играх-2018 имеют статус "спортсмены-олимпийцы из России" и выступают под олимпийским флагом.

"Флаги стран не участвующих в Олимпийских играх запрещены", — считают в оргкомитете Игр в Пхенчхане, сообщает РИА Новости.

Флаги запрещено проносить на соревнования Олимпиады-2018 и тренировочные объекты Игр.

"В свете нынешнего странного поведения от МОК можно ожидать вообще чего угодно, поэтому и такая инициатива по поводу флагов не удивляет, — считает спортивный юрист Артем Пацев. — Сложилась обстановка, в которой может быть принято какое угодно решение".

Во вторник стало известно, что приглашения на Игры не получат многие лидеры сборной России.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

МОК в декабре принял решение о том, что "чистые" российские могут поехать на Олимпиаду в Пхенчхане, но только под олимпийским флагом и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Позднее Олимпийское собрание поддержало намерение российских спортсменов выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом.