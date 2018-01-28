Российские саночники на чемпионате Европы в Сигулде завоевали золото

Сборная России по санному спорту стала чемпионом Европы в эстафете

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Победу в эстафете на чемпионате Европы по санному спорту одержала сборная России. Соревнования проходят в латвийском Сигулде, российские саночники Татьяна Иванова, Семен Павличенко и Александр Денисьев, Владислав Антонов показали лучшее время (2 минуты 13,428 секунды), передает РИА Новости.

Второй стала команда Германии (отставание 0,151 секунды), третье место заняла сборная Латвии (+0,179).

Ранее россиянин Роман Репилов занял итоговое третье место в общем зачёте Кубка мира по санному спорту сезона-2017/18.