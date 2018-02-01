Спортивный арбитражный суд оправдал российских олимпийцев

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оправдал 28 российских спортсменов, участников зимней Олимпиады в Сочи, которых Международный олимпийский комитет (МОК) ранее пожизненно дисквалифицировал и аннулировал их результаты. Об этом говорится в опубликованном в четверг решении CAS.

Инстанция рассматривала апелляции 42 российских спортсменов, 13 из которых были медалистами Игр в Сочи. В итоге CAS полностью оправдал 28 человек, частично удовлетворил апелляции 11 спортсменов и оставил в силе решения по трем биатлонисткам – Ольге Зайцевой, Ольге Вилухиной и Яне Романовой.

"Обе коллегии CAS единогласно решили, что предоставленные МОК доказательства не имеют аналогичного веса в каждом конкретном случае. В 28 эпизодах собранные доказательства были недостаточны для установления нарушения антидопинговых правил. С уважением к 28 атлетам, их апелляции удовлетворены, санкции аннулированы, а индивидуальные результаты на Играх в Сочи восстановлены", — сказано в сообщении CAS.

Таким образом, по итогам решения CAS Россия восстановит девять наград.

© Sputnik/ Григорий Сысоев Россия на Олимпиаде 2018 в Пхенчхан: потери и шансы сборной

Это два золота Александра Легкова (лыжи, гонка на 50 км) и Александра Третьякова (скелетон), шесть серебряных медалей Ольги Фаткулиной (конькобежный спорт, 500 м), Максима Вылегжанина (лыжи, гонка на 50 км), Дмитрия Япарова, Александра Бессмертных, Александра Легкова и Максима Вылегжанина (лыжи, эстафета 4×10 км) и Вылегжанина/Никиты Крюкова (лыжи, командный спринт), Альберта Демченко (сани) и сборной России по санному спорту в составе Демченко, Ивановой, Денисьева/Антонова в эстафете. Также России вернут бронзу — Елены Никитиной (скелетон).

"В 11 случаях собранных доказательств было достаточно для установления нарушения антидопинговых правил. Решение МОК по данным делам подтверждено с одним исключением: атлетам запрещено участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане вместо пожизненного запрета", — сказано в сообщении CAS.

Мотивационную часть своего решения инстанция представит позднее.