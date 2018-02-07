В Пхенчхане обсуждают судьбу российских спортсменов

Заседание CAS по делам не приглашенных на ОИ-2018 россиян началось в Пхенчхане

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Стали известны подробности коллективного иска российских спортсменов в CAS.

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Заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам 32 россиян, которые не получили приглашения для участия в Олимпийских играх-2018, началось в офисе организации в южнокорейском Пхенчхане, отмечает РИА Новости.

Во вторник утром представляющая интересы российских спортсменов юридическая компания "Шелленберг Виттмер Лтд" распространила заявление, в котором указывалось, что 32 россиянина подали иск в CAS в Пхенчхане на недопуск к Олимпийским играм-2018.

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Вечером того же дня стало известно, что иск в выездную панель CAS в Южной Корее подали еще 13 российских спортсменов и 2 тренера, победивших ранее в CAS, но так и не получивших приглашения МОК. Слушания по их делам запланированы на 8-9 февраля.

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На заседание выездной панели CAS, которое стартовало в Пхенчхане в среду, прибыли представители МОК, а также адвокаты российских спортсменов.