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Подготовка к Олимпийским играм 2018 в Пхенчхане

Почти все билеты на Олимпиаду-2018 распроданы

© Sputnik/ Владимир Астапкович
Спорт
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В Международном олимпийском комитете выполнили более 78% от поставленной задачи - реализовано большинство билетов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Билеты на Олимпиаду-2018 почти все распроданы. До 80% процентов болельщиков и желающих попасть на Олимпийские игры в Пхенчхане уже приобрели билеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Интерфакс.

"В Южнокорейском Пхенчхане продана большая часть билетов на зимние Олимпийские игры 2018 года. Таким образом, 78 процентов от поставленной задачи по реализации билетов выполнено", — сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. 

На Олимпиаду в Корею поедут два представителя Молдовы>>> 

Глава МОК уверен, что ажиотаж по покупке билетов возрастет ближе к началу игр.

"Когда начнутся эмоции и соревнования, показатели будут еще увеличиваться", — отметил Бах.

Зимняя Олимпиада 2018 года стартует 9 февраля.

Теги:
ажиотаж, покупка, билеты, Олимпиада-2018, Пхеньчхан, Южная Корея
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