Зимняя Олимпиада в Пхенчхане официально открылась

Олимпийские игры в Южной Корее открыты после объявления об этом президента Мун Чжэ Ина – огонь зажжен

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в рамках торжественной церемонии объявил, что зимние Олимпийские игры в Пхенчхане официально открылись. Олимпийский огонь зажгла титулованная фигуристка Ким Ю На.

"XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане объявляю открытыми", — сказал южнокорейский лидер.

© Sputnik/ Алексей Филиппов Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр

Главным событием церемонии стало то, что спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе и под единым флагом, под которым будут выступать на Играх.

Молдавская делегация в составе четырех человек на параде спортсменов появилась практически в самом начале. Связано это с тем, что сборные выходили в алфавитном порядке по корейскому алфавиту. Знаменосцем нашей команды стал 21-летний лыжник, воспитанник спортклуба "Динамо" Николае Гайдук.

© REUTERS/ Carlos Barria Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр

Стадион активно приветствовал делегацию "олимпийских атлетов из России", которые по решению Международного олимпийского комитета не могут выступать под флагом своей страны, а только под олимпийским флагом. Его несла девушка-волонтер.

© Sputnik/ Алексей Филиппов Олимпийские атлеты из России на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

Молдову на Играх представят два спортсмена. Кроме Гайдука, который заявлен только в одной дисциплине (15 км свободным стилем), приехал в Пхенчах 28-летний экс-австриец Кристофер Хорл. Он выступит на трех дистанциях — 11 февраля в 4.00 по кишиневскому времени в скоростном спуске, 13 — в комбинации (даунхилл – 4.30, слалом – 8.00), а 15 февраля (в 4.00) – в супер-гиганте.

Лыжная гонка, в которой участвует Гайдук, запланирована на 8.00 16 февраля.

В соревнованиях, которые продлятся до 25 февраля, примут участие спортсмены из 92 стран.