СМИ: российские спортсмены самые стильные на Олимпийских играх 2018

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Российские спортсмены на Олимпийских играх в Пхенчхане самые стильные, такое мнение высказало американское издание Wall Street Journal.

В статье автор Джейсон Гэй говорит, что лучше всего смотрится форма российских керлингистов.

Он также отметил, что российские атлеты в целом выглядят очень стильными. Он похвалил простой, неброский и строгий дизайн. По словам журналиста, эта форма лучше прошлых пестрых нарядов спортсменов России. По его мнению, "любой бы с радостью такое носил".

"Учитывая все безумие перед Играми, россияне могли просто отказаться от формы, но, по-моему, своей одеждой они привлекли к себе внимание и выглядят лучше всех остальных на Олимпиаде", — добавил автор.

Перед соревнованиями Международный Олимпийский комитет (МОК) выдвинул несколько требований к форме и аксессуарам российских участников.

Согласно этим требованиям, форма не может содержать герб России, эмблему ОКР, а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. А спортсмены должны выступать в статусе олимпийских атлетов из России (Olympic Athlete from Russia, OAR).

Эти требования выдвинули из-за скандала, связанного с обвинением российских спортсменов в употреблении допинга, МОК не разрешил некоторым атлетам из России принять участие в Олимпийских играх 2018.