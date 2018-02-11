Медведева побила мировой рекорд: есть шанс на золото в командном турнире

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. В воскресенье российская фигуристка Евгения Медведева побила мировой рекорд по набранным баллам за прокат в короткой программе в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2018, сообщает РИА-Новости.

Медведева выиграла состязания женщин в короткой программе и получила 81,06 балла. Прошлый мировой рекорд также принадлежит Медведевой (80,85), его спортсменка установила на командном чемпионате мира в Токио в апреле.

Благодаря блистательному выступлению фигуристки Россия сохраняет шансы на золото в командном турнире на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Пара Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева заняли третье место в коротком танце, а Наталья Забияко и Александр Энберт — третье в произвольной программе спортивных пар.

Награды в рамках турнира будут разыграны в понедельник 12 февраля.

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После первого дня соревнований и выступлений в короткой программе мужчин и спортивных пар, Россия занимала лишь четвертое место. По итогам второго дня турнира российские фигуристы идут на втором месте. Сейчас по сумме очков россиян опережают только канадские спортсмены. Позади — сильные фигуристы из США, Японии и Италии.

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Завтра в Пхенчхане выступят с произвольными программами мужчины, танцоры и женщины. Болельщики и спортивные эксперты возлагают большие надежды на спортсменов, которые выйдут в понедельник на лед: Михаила Коляду, Боброву и Соловьева, а также Загитову — она уже провела общую с Медведевой тренировку.