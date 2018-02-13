Каким стал четвертый день Олимпиады для команды из России

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. После того, как завершился четвертый день Олимпиады, в активе российских олимпийцев появились две награды. Это серебро и бронза.

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Лидирует в медальном зачёте сборная Германии — семь медалей, среди которых — четыре золотые. На второй строчке также с семью наградами разместились Нидерланды, разница в том, что у этой страны — три золотые медали. Тройку лидеров замыкает сборная Норвегии с девятью наградами, среди которых два золота.

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В пятый день Олимпиады, то есть сегодня, будут разыграны восемь комплектов наград.