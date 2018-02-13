Российские лыжники выиграли две медали Олимпиады

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Две бронзовые награды завоевали лыжники из России в спринтерских соревнованиях, которые прошли во вторник на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Сначала на третьей строчке завершила финал Юлия Белорукова, которая проиграла лишь шведке Стине Нильссон и норвежке Майкен-Касперсен Фала, а после медальную копилку олимпийских атлетов из России пополнил Александр Большунов. В решающем заезде он проиграл норвежцу Йоханнесу Клебо и итальянцу Федерико Пеллегрино.

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Российский спортсмен Александр Большунов после финиша

Таким образом, на данный момент российские спортсмены завоевали на Играх пять наград – четыре бронзы и серебро. Первую бронзову медаль для России выиграл конькобежец Семен Елистратов, затем фигуристы взяли серебро в командном турнире. Затем бронзовым стал микст в керлинге Анастасии Брызгаловов и Александра Крушельницкого.

© Sputnik/ Alexander Vilf Королевы на льду - фигуристки на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 16

По решению исполкома Международного олимпийского комитета от 5 декабря 2017 года россияне не имеют права выступать на Играх под своим национальным флагом и демонстрировать российскую символику, в случае завоевания призового места не звучит гимн РФ.

Молдавские спортсмены дебютировали на Играх 13 февраля. Горнолыжник Кристофер Хорл должен был стартовать еще 11 февраля, однако из-за погодных условий старт перенесли на 15 февраля. В итоге первым для него оказалось сегодняшнее выступление в комбинации, где по итогам первой попытки он занял 41 строчку, а во второй не стартовал.

В лыжных гонках выступит 21-летний воспитанник спортклуба "Динамо" Николае Гайдук. Он заявлен лишь на 15-километровой дистанции и в спринте участия не принимал.