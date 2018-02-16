13:31 16 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Олимпиада в Пхенчхане

Член МОК устроил драку в Пхенчхане: руководство официально извинилось

© Sputnik/ Ramil Sitdikov
Спорт
Получить короткую ссылку
108 0 0

Один из руководителей международной спортивной федерации повздорил с охранником на Олимпиаде – к чему это привело?

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Глава Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани принес официальные извинения оргкомитету Олимпиады-2018 за поведение вице-президента организации и члена комиссии спортсменов МОК Адама Пенгилли. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте IBSF. 

Выступающий за Молдову на Олимпиаде в Пхенчхане горнолыжник Кристофер Хорл
© AP Photo / Alessandro Trovati
Молдавский спортсмен предстал в неожиданном облике на Олимпиаде

Бывший скелетонист, по данным прессы, накануне подрался с охранником в Пхенчхане. Сообщалось, что инцидент произошел при входе в отель, в котором жил член МОК. Сотрудник охраны попросил Пенгилли пройти через другой вход и показать ему документы об аккредитации, однако член МОК проигнорировал эту просьбу, сильно оттолкнув обидчика. Затем, по некоторым данным, завязалась драка.

После случившегося его допросили в комиссии МОК по этике. В итоге 40-летнему британцу, который также является членом совета учредителей Всемирного антидопингового агентства, рекомендовали уехать из Кореи. 

"С сожалением приняли к сведению инцидент, спровоцированный членом МОК, вице-президентом IBSF Адамом Пенгилли. Исполком IBSF будет руководствоваться внутренним Кодексом по этике и поведению по данному случаю", — говорится в сообщении.

В структуре подчеркнули, что хотят заверить – "работу всех волонтеров и персонала по обеспечению безопасности на XXIII зимней Олимпиаде очень ценят атлеты, официальные лица и персонал".

Олимпиада в Корее: открытие Игр, русское "вопреки", и что ждет Молдову>>>

"Президент IBSF этим утром воспользовался возможностью и принес официальные извинения Оргкомитету", — заключили в федерации.

Пресса сообщала, что Пенгилли сначала не признавал свою вину в конфликте, но после того, как его вызвали на комиссию в МОК, он все же извинился перед охранником.

Пенгилли также известен своей критикой решения Спортивного арбитражного суда, оправдавшего 28 российских спортсменов-участников Олимпиады в Сочи и отменившего их дисквалификацию. Британец тогда сказал, что "решение CAS по российским спортсменам вызвало гнев у атлетов по всему миру".

По теме

Российские лыжники выиграли две медали Олимпиады
Королевы на льду - фигуристки на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
Последняя Олимпиада?
Теги:
извинения, охранник, драка, IBSF, МОК, Иво Ферриани, Адам Пенгилли, Пхенчхан, Спорт
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рижский свободный порт
    Хуже бывает

    Из-за геополитической ситуации грузооборот Рижского порта с Россией за год упал на 13,5 процентов – что дальше?

  • Президент Даля Грибаускайте на Всемирном экономическом форуме в Давосе
    Объект атаки

    Как президент Литвы Даля Грибаускайте пугает Европу "российской угрозой" и считает свою страну "объектом своего рода непосредственной атаки".

  • Герб Эстонии
    Гимн в законе

    Правительство Эстонии поддержало законопроект по "узакониванию" гимна после того, как в новогоднюю ночь вместо него в телеэфире звучала песня "Эстонец я, и эстонцем останусь".

  • Лот, выставленный на аукцион
    Торговля Холокостом

    Тряпичная желтая звезда Давида с одежды узника Пружанского гетто была выставлена на продажу на одном из интернет-аукционов Беларуси.

  • Плотина Ингури ГЭС
    Конец света

    Тбилиси намерен сократить поставки вырабатываемой Ингури ГЭС электроэнергии в Абхазию – Sputnik Грузия узнал, в чем причина.

  • Ростов-на-Дону - город-организатор Чемпионата мира 2018 года
    Вкус Абхазии

    В Ростове будет построен многофункциональный торговый дом "Абхазия", в котором жители региона смогут приобрести произведенные в республике товары.

  • Строительство газопровода, фото из архива
    День Х

    Стало известно время начала поставок азербайджанского "голубого топлива" по Южному газовому коридору в страны Европейского союза.

  • Российско-израильский блогер Александр Лапшин
    Ответный удар

    Блогер Александр Лапшин, осужденный в Азербайджане за посещение Нагорного Карабаха и помилованный Ильхамом Алиевым, подал в суд на республику.

  • Архивное фото СИЗО
    Помилуйте его!

    Мать осужденного на 14 лет лишения свободы экс-главы АО "КазАтомПром" Мухтара Джакишева обратилась к президенту Казахстана с просьбой о помиловании сына.

  • Российская военная база в Цхинвале
    Гарант мира

    Роль России как гаранта безопасности Южной Осетии возросла в разы на фоне обостряющихся военных конфликтов во всем мире, считают эксперты.

  • Рижский свободный порт
    Хуже бывает

    Из-за геополитической ситуации грузооборот Рижского порта с Россией за год упал на 13,5 процентов – что дальше?

  • Президент Даля Грибаускайте на Всемирном экономическом форуме в Давосе
    Объект атаки

    Как президент Литвы Даля Грибаускайте пугает Европу "российской угрозой" и считает свою страну "объектом своего рода непосредственной атаки".

Новости

Все новости
Все новости




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Празднование 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана
Память павших в Афганской войне почтили в Кишиневе
Белорус построил свой собственный компактный минидом
Дом за $2 тыс, или как белорус быстро и дешево решил квартирный вопрос
Как сохранить тепло в доме
Полезно знать: как сохранить тепло в доме

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться