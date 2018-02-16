Член МОК устроил драку в Пхенчхане: руководство официально извинилось

Один из руководителей международной спортивной федерации повздорил с охранником на Олимпиаде – к чему это привело?

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Глава Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани принес официальные извинения оргкомитету Олимпиады-2018 за поведение вице-президента организации и члена комиссии спортсменов МОК Адама Пенгилли. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте IBSF.

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Бывший скелетонист, по данным прессы, накануне подрался с охранником в Пхенчхане. Сообщалось, что инцидент произошел при входе в отель, в котором жил член МОК. Сотрудник охраны попросил Пенгилли пройти через другой вход и показать ему документы об аккредитации, однако член МОК проигнорировал эту просьбу, сильно оттолкнув обидчика. Затем, по некоторым данным, завязалась драка.

После случившегося его допросили в комиссии МОК по этике. В итоге 40-летнему британцу, который также является членом совета учредителей Всемирного антидопингового агентства, рекомендовали уехать из Кореи.

"С сожалением приняли к сведению инцидент, спровоцированный членом МОК, вице-президентом IBSF Адамом Пенгилли. Исполком IBSF будет руководствоваться внутренним Кодексом по этике и поведению по данному случаю", — говорится в сообщении.

В структуре подчеркнули, что хотят заверить – "работу всех волонтеров и персонала по обеспечению безопасности на XXIII зимней Олимпиаде очень ценят атлеты, официальные лица и персонал".

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"Президент IBSF этим утром воспользовался возможностью и принес официальные извинения Оргкомитету", — заключили в федерации.

Пресса сообщала, что Пенгилли сначала не признавал свою вину в конфликте, но после того, как его вызвали на комиссию в МОК, он все же извинился перед охранником.

Пенгилли также известен своей критикой решения Спортивного арбитражного суда, оправдавшего 28 российских спортсменов-участников Олимпиады в Сочи и отменившего их дисквалификацию. Британец тогда сказал, что "решение CAS по российским спортсменам вызвало гнев у атлетов по всему миру".