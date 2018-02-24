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Олимпийские медали Пченчхан-2018

Сколько платят за медали Олимпийских игр в разных странах?

© AP Photo / Lee Jin-man
Спорт
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Чемпион по призовым - Казахстан: власти страны платят по 215 тысяч долларов за олимпийское золото

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане завершаются 25 февраля и большая часть комплектов медалей уже разыграна между спортсменами со всего мира. Но призеры Олимпиады получают не только и почитание на родине, но и денежные призовые в своей стране. Сколько платят в разных странах за медали и какое при этом место в медальном зачете Пхенчхана занимают государства? В этом разбирался Sputnik Беларусь 

Олимпийские атлеты из России на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
© Sputnik/ Алексей Филиппов
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В Казахстане платят больше всего

Казахстан — лидер по призовым за олимпийские медали. За золотую медаль власти страны готовы заплатить 215 тысяч долларов, за серебро — 125 тысяч долларов, бронзу — 62,5 тысячи долларов. В медальном зачете страна занимает 27-е место.

На втором месте, по данным консалтинговой компании Consultancy, находится Италия. Здесь "призовые" от государства за медали следующие: 150 тысяч долларов — за золото, 75 тысяч — за серебро и 50 тысяч — за бронзу. По состоянию на пятницу, итальянские спортсмены имеют десять медалей и занимают 12-ю строчку в медальном зачете. 

Олимпийские атлеты из России на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
© Sputnik/ Алексей Филиппов
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Так же, как и в Италии, платят за награды Олимпиады и в Беларуси — такие показатели призовых сохраняются еще с игр в Лондоне 2012 года. У Беларуси на 23 февраля две золотые медали и одна серебряная, что позволяет расположиться на 13-й строчке медального зачета.

Где платят меньше, а результат лучше

В копилке Германии на Олимпиаде в сумме 25 наград, что позволяет ФРГ находиться на втором месте в медальном зачете. При этом спортсменов излишне большие призовые не ждут: 20 тысяч долларов за золотую медаль, 15 тысяч — за серебро и 10 тысяч — за бронзу.

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© Sputnik/ Владимир Акимов
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У Норвегии, чьи спортсмены завоевали на утро 23 февраля 35 наград и расположили свою страну на первом месте медального зачета, призовые вовсе не выплачиваются: власти направляют деньги на развитие молодежного спорта.

Занимающая третью строчку в медальном зачете Канада за медали платит, но скромно: 12 900 долларов за золото, 9700 за серебро и 6500 за бронзу.

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