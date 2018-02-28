Путин о российских спортсменах на Олимпиаде: характер забрать невозможно

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Российские олимпийцы на зимних Играх доказали, что забрать можно любую атрибутику, но характер забрать нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Другие спортсмены выступали, сказали о том, что у нас много чего забрали. Но, действительно, забрать можно все что угодно, любую атрибутику. Но характер забрать невозможно, и вы это доказали. Доказали своими выступлениями, доказали своим отношением к делу, к стране. И это все было очень ярко, красиво, и чувство гордости возникало, когда смотрели на ваши выступления", — заявил Путин на церемонии награждения олимпийцев в Кремле, передает РИА Новости.

Президент отметил, что российских спортсменов всегда отличали "честное уважительное отношение к спорту, к товарищам по команде и соперникам".

"Высокие гуманистические основы спорта и олимпизма для нашей страны имеют реальную практическую значимость, и это знают, чувствуют миллионы людей, миллионы любителей спорта по всему миру", — сказал Путин.

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Глава государства также выразил уверенность, что российские спортсмены продолжат ставить рекорды и "достойно представлять новое поколение блестящих российских спортсменов", подавая пример активного образа жизни миллионам гражданам страны, в особенности молодым людям.

"Я искренне желаю новых успехов и всего самого доброго", — заключил Путин.