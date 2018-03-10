Российская теннисистка победила в номинации "Прорыв месяца" WTA

Теннисистке из РФ удалось значительно опередить своих соперниц и взять уверенную победу в этой номинации.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Спортсменка из России Дарья Касаткина выиграла в номинации "Прорыв месяца" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом говорится на официальном сайте WTA.

© Sputnik/ Alexey Kudenko Почему теннисистки стонут

По данным проведенного опроса, за Касаткину проголосовали 50% участников исследования. На втором месте расположилась украинская спортсменка Екатерина Козлова — 35%, а третьей стала словачка Виктория Кузьмова — 15%.

Таубер: спорт способен объединить даже самых непримиримых политиков>>>

В феврале 20-летняя россиянка дошла до полуфинала турнира в Санкт-Петербурге, обыграв действующую на тот момент первую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки. Кроме того, Касаткина вышла в финал турнира в Дубае. Все это позволило российской теннисистке подняться в топ-20 мирового рейтинга.