Российские паралимпийцы – в лидерах после первого соревновательного дня

В тройку медального зачета входят спортсмены из России по итогам первого дня Паралимпиады в Пхенчхане.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Две золотые и одна серебряная награда – так завершила первый соревновательный день паралимпийская команда из России. Это позволило ей разделить второе-третье место в общем медальном зачете со сборной Франции.

Лидирует команда США, в активе которой уже пять наград – три золота, серебро и бронза. Украинские спортсмены занимают четвертую строчку медального зачета (золото, серебро и три бронзы).

В составе российской команды пятикратной паралимпийской чемпионкой стала биатлонистка Михалина Лысова, выигравшая в забеге среди спортсменок с нарушением зрения. Еще одно золото в том же виде спорта выиграла Екатерина Румянцева, опередившая свою соотечественницу Анну Миленину. Обе выступали в классе "стоя".

Паралимпиада в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.