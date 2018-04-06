Нападение на автобус: Конору Макгрегору предъявили обвинение

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Полиция Нью-Йорка предъявила обвинения ирландскому бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору, напавшему на автобус с участниками турнира UFC 223 в Бруклине, сообщает РИА Новости. © Sputnik/ Екатерина Чеснокова На Аляске хозяйка спасла собаку от нападения медведицы

Макгрегор обвиняется по двум пунктам преступного поведения: из-за травм американского бойца Майка Кьезы, находившегося в автобусе во время нападения, и за то, что ирландец несколько раз ударил неназванного человека по лицу. А также по одному пункту преступного причинения ущерба.

Макгрегор в четверг вместе со своими друзьями, в том числе с российским бойцом Артемом Лобовым, атаковал автобус с бойцами турнира UFC 223, среди которых был россиянин Хабиб Нурмагомедов. На видео в YouTube видно, как ирландец хватает элемент ограждения и разбивает стекло автобуса. В результате нападения Макгрегора травмы получили Кьеза, который был госпитализирован с рваными ранами лица, и еще один американский боец Рэй Борг, получивший царапины роговицы глаза. Позднее после нападения Макгрегор добровольно явился в полицию и был взят под стражу.

Последний пункт обвинения связан с повреждением автобуса, ущерб оценивается в 8 тысяч долларов.