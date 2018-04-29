Яркий бой: как россиянин Емельяненко нокаутировал американца Мира

Молниеносный нокаут: для победы россиянину Федору Емельяненко над американцем Фрэнком Миром потребовалось менее минуты.

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал сокрушительную победу над американцем Фрэнком Миром в первом раунде турнира за пояс Bellator в тяжелом весе в США. Поединок прошел в Чикаго в ночь на воскресенье.

Емельяненко отправил Мира в нокаут сразу еще в первом раунде. Таким образом, для победы россиянину потребовалось менее минуты.

"Испытываю большую радость. Слава богу, мы победили. Нанес ли Мир какой-то урон? Надо посмотреть, но пока вроде ничего нет. Ну, разбил немного", — сказал Емельяненко после боя. сообщает РИА Новости.

Для 41-летнего Емельяненко эта победа стала 37-й в карьере при пяти поражениях. После возобновления карьеры в 2015 году российский боец одержал третью победу в четырех боях. 38-летний мира проиграл 12-й бой при 18 победах.

"Нижайший поклон всем, кто смотрел бой, переживал и молился за меня. Большое спасибо моей семье, друзьям, тренерам: Питеру Тайессе, Владимиру Михайловичу Воронову, Александру Васильевичу Мичкову, Максиму Лейдеккеру, Хансу Крусу за поддержку и помощь в подготовке", — написал Емельяненко всвоем Instagram.

Он отметил, что "очень многим пришлось рано вставать, чтобы посмотреть этот бой". "Много поклонников единоборств приехали в Роузмонт из России, Сербии, Греции и Америки! Слава Богу, мы победили", — отметил спортсмен.

Емельяненко в полуфинале турнира за титул Bellator встретится с 41-летним американцем Чейлом Сонненом.