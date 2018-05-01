Гандболистки клуба "Ростов-Дон" выиграли чемпионат России

Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу девушек из Ростова-на-Дону, они завоевали титул чемпиона России во второй раз подряд.

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. "Ростов-Дон" победил тольяттинскую "Ладу" во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата России по гандболу среди женских команд и стал победителем турнира.

Встреча, прошедшая во вторник в Тольятти, завершилась со счетом 26:21 (14:11) в пользу "Ростова-Дона".

Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу клуба из Ростова-на-Дону, который завоевал титул чемпиона России во второй раз подряд.

В финальной серии за третье место чемпионата России краснодарская "Кубань" в гостях победила "Астраханочку" со счетом 26:23 и сравняла счет в серии до двух побед – 1-1. Решающий матч пройдет в Астрахани 2 мая.

В серии за седьмое место победу одержало волгоградское "Динамо-Синара". Волгоградский клуб во вторник на выезде обыграл ижевский "Университет" – 31:28 и победил в серии — 2-0.

В турнире за 9-11-е места клуб "АГУ-Адыиф" из Майкопа в Уфе уступил московскому "Лучу" — 23:28.