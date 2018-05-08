Фергюсон вышел из комы и стал поправляться

Главный тренер "МЮ" с 1986 по 2013 год Алекс Фергюсон демонстрирует "многообещающие ранние признаки выздоровления".

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Экс-наставник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" 76-летний Алекс Фергюсон, в субботу перенесший экстренную операцию в связи с кровоизлиянием в мозг, вышел из комы. Об этом пишет Daily Mail.

© Sputnik / Денис Грабусов История футбола: как менялись мячи

Как уточняет издание, Фергюсон уже может сидеть и разговаривать. Вместе с тем он по-прежнему находится в реанимации, но демонстрирует "многообещающие ранние признаки выздоровления".

В понедельник шотландец, пишет газета, общался со своей семьей и друзьями.

Вершины своей тренерской карьеры Фергюсон достиг в "МЮ", который возглавлял с 1986 по 2013 год и с которым выиграл множество трофеев, в том числе 13 титулов чемпиона Англии и два кубка Лиги чемпионов.