СК готов опровергнуть показания Родченкова о подмене допинг-проб в Сочи

Следственный комитет России собрал доказательства, чтобы опровергнуть показания Григория Родченкова о махинациях с допинг-пробами российских спортсменов на зимней Олимпиаде в Сочи.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Следствие собрало доказательства, опровергающие слова информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в лабораторию в Сочи и подмене биоматериала, передает РИА Новости.

"Следствием собраны объективные доказательства, опровергающие лживые показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок "Берег Кит" в ночное время", — сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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Доказательство лжи: Родченков запутался в показаниях>>>

Она добавила, что следствием в адрес WADA направлены копии протоколов препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году спортсменов Сергея Чудинова, Инны Дюбанюк, Александра Легкова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Елены Шаповаловой, Анны Шибановой, Александра Третьякова, Ольги Вилухиной, Алексея Воеводы, Евгения Белова, Альберта Демченко, Алексея Петухова, которые из-за показаний Родченкова были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил.

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда ранее признала 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировала их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранила от участия в Играх. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) позднее полностью удовлетворил апелляции 28 спортсменов и частично — 11 атлетов. По ним решения МОК остались в силе, за исключением того, что пожизненное отстранение от Олимпиад было заменено на отстранение от Игр-2018.