Буффон: роль вратаря незаслуженно остается в тени

Легендарный голкипер рассказал, за кого будет болеть на предстоящем чемпионате мира в России.

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Позиция голкипера незаслуженно остается в тени, роль форварда всегда имела больший вес, сказал вратарь туринского футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон в эксклюзивном интервью Sputnik Беларусь.

© Sputnik / Igor Zarembo Насколько хорошо вы знаете историю Чемпионатов мира по футболу

В четверг легендарный голкипер, который провел в "Старой синьоре" 17 лет, объявил, что покинет команду в конце сезона. Последний матч он проведет в субботу против "Вероны".

— За кого вы будете болеть на предстоящем чемпионате мира по футболу в России, учитывая, что мундиаль пройдет без итальянцев?

— Это будет особенный чемпионат мира для меня и для всех итальянцев. Впервые за всю свою карьеру я буду не участником, а зрителем. Болеть за какую-то конкретную команду я не стану, но буду внимательно следить за всеми матчами, чтобы поучиться чему-то новому и не пропустить восход новых звезд футбола.

— Если бы вам предложили прямо сейчас собрать свою команду и поехать на ЧМ-2018, кого бы вы позвали в первую очередь и почему?

— Сложный вопрос. Чтобы собрать такую команду, пришлось бы отобрать только 11 игроков из огромного числа великих футболистов, чьи имена вписаны в историю этого потрясающего вида спорта. Боюсь, это непосильная задача.

© Sputnik / Natalia Seliverstova Бесплатные поезда к ЧМ-2018: услуга стала очень популярной у болельщиков

— Не кажется ли вам несправедливой ситуация, что в футбольном Зале славы вратари явно обделены вниманием? Например, нам бы очень хотелось в этом списке видеть ваше имя рядом со Львом Яшиным…

— Это было бы здорово. Да, я думаю, позиция "первого номера" незаслуженно остается в тени. Конечно, в глазах зрителей, особенно мальчишек, бомбардир смотрится куда круче. Мы не можем закрыть глаза на факт, что именно гол — центральное событие футбольного матча, это то, ради чего и вокруг чего все крутится. Это награда за игру и залог победы. В этом смысле фигура нападающего имеет больший вес, чем голкипера. Тем не менее я горжусь тем, что я вратарь, и не согласился бы стать кем-то другим в команде.

— Насколько белорусские "танки" популярны в Италии? И пробовали ли вы играть с кем-то из партнеров по команде?

— Мне было приятно получить предложение от такого знаменитого бренда, известного не только в Италии, но и во всем мире. К сожалению, сейчас у меня нет времени поиграть с ребятами из моей команды. Просто потому, что под конец сезона у нас никогда нет времени, но при наличии свободной минутки я могу рубануть и в World of Tanks.

Напомним, в начале мая Буффон презентовал итальянскую ветку танков в популярной компьютерной игре, созданной в Белоруссии.

Буффон выступал за туринский клуб с 2001 года. Он девять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз Кубок Италии, шесть раз Суперкубок Италии, один раз Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов. Также он был признан лучшим футболистом Европы сезона-2002/03 по версии УЕФА.

Вместе со сборной Италии Буффон выиграл Чемпионат мира 2006 года, а в 2012 году стал вице-чемпионом Европы. Вратарь является рекордсменом среди европейских футболистов по количеству игр за национальную сборную — сейчас в активе итальянца 175 матчей.