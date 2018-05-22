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Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко

Мутко: заявление ФИФА даст футболистам из России спокойно готовиться к ЧМ

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (26)
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Российские футболисты могут спокойно вести подготовку к ЧМ-2018 после заявления ФИФА – так считает замглавы правительства РФ.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что благодаря официальному заявлению ФИФА российская сборная может спокойно готовиться к домашнему чемпионату мира по футболу. Об этом пишет РИА Новости.

ФИФА 22 мая сообщила, что закрыла расследования в отношении всех футболистов, вошедших в расширенный состав сборной России на чемпионат мира 2018 года, из-за недостатка доказательств нарушения ими антидопинговых правил. Также ФИФА заметила, что сборная России является одной из самых часто тестируемых команд перед мундиалем.

"Очень рад, что ФИФА завершила это расследование, что подтверждает — ни к одному из ребят, кто сейчас находится на сборе, нет никаких претензий от антидопинговых служб. Это спокойствие для команды. В преддверии чемпионата мира это очень важно", — сказал Мутко. 

Сборная России провела первую тренировку в Австрии
© Ruptly .
Сборная России провела тренировку в Австрии

Сборная России в настоящее время проводит тренировочный сбор в австрийском Нойштифте.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча. Первый запланирован на 30 мая (соперник – команда Австрии), а второй – на 5 июня (оппонент — Турция).

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (26)

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Теги:
подготовка, Чемпионат мира по футболу, ФИФА, Виталий Мутко, Россия
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