Финал Лиги Чемпионов: мадридский "Реал" в третий раз подряд выиграл турнир

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Футболисты мадридского "Реала" обыграли английский "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов УЕФА и в третий раз подряд выиграли турнир, передает РИА Новости.

Матч прошел в субботу на Олимпийском стадионе в Киеве. Встреча завершилась со счетом 3:1. У мадридцев голы забили Карим Бензема (51-я минута) и Гарет Бейл (64, 83). У английской команды отличился Садио Мане (55).

© Sputnik / Алексей Филиппов Мутко: заявление ФИФА даст футболистам из России спокойно готовиться к ЧМ

В первом тайме игроки "Ливерпуля" активно прессинговали соперника и создавали опасные моменты. Однако уже на 31-й минуте нападающий и лучший бомбардир "красных" в нынешнем сезоне египтянин Мохамед Салах получил повреждение в единоборстве с защитником испанцев Серхио Рамосом и не смог продолжить игру. Форвард, которого заменил Адам Лаллана, покидал поле со слезами на глазах.

В России показали сторублевую банкноту, выпущенную к ЧМ-2018>>>

"Реал", который начинал матч тем же составом, что и финальную встречу с "Ювентусом" год назад, также не обошелся без потерь. На 37-й минуте защитник Начо Фернандес заменил получившего травму Даниэля Карвахаля. Тем не менее, потеря "Ливерпуля" оказалась весомее. "Реалу" удалось отодвинуть игру от своих ворот и провести несколько острых атак. На 43-й минуте нападающий "сливочных" Карим Бензема отправил мяч в ворота мерсисайдцев, но гол не был засчитан из-за положения вне игры. На перерыв команды ушли с нулями на табло.

С первых минут второго тайма "Реал" начал оказывать давление на ворота "красных", что вскоре принесло свои плоды. На 51-й минуте счет был открыт после грубой ошибки вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса, который в собственной штрафной, вводя мяч в игру, выбросил его прямо на ногу оказавшегося рядом Бензема. "Ливерпуль" отыгрался уже на 55-й минуте. После подачи с углового Деян Ловрен скинул мяч на Садио Мане, который с метра не промахнулся.

Что делать болельщику без билета на матч ЧМ-2018 по футболу?>>>

Мадридцы вновь вышли вперед на 64-й минуте. Гарету Бейлу, вышедшему на замену тремя минутами ранее, удался красивый удар через себя. А на 83-й минуте валлиец поставил точку в матче: Кариус вновь допустил грубейшую ошибку, не справившись с дальним ударом Бейла.

"Реал" в третий раз подряд выиграл турнир. До мадридцев никому не удавалось победить в Лиге чемпионов дважды подряд. Все три победы "сливочные" одержали под руководством Зинедина Зидана.

С учетом выступлений в финалах Кубка чемпионов, который с сезона-1992/93 был переименован в Лигу чемпионов, "Реал" выиграл турнир в 13-й раз в истории.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп проиграл свой второй финал Лиги чемпионов. В сезоне-2012/13 дортмундская "Боруссия", ведомая Клоппом, уступила мюнхенской "Баварии".