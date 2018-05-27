11:43 27 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 16°C
Прямой эфир
  • EUR19.71
  • USD16.82
  • RUB0.27
  • RON4.26
  • UAH0.64
Поиск
Бразильский защитник Real Madrid Марсело (справа) радуется забитому голу вместе с португальским форвардом команды Криштиану Роналду.

Финал Лиги Чемпионов: мадридский "Реал" в третий раз подряд выиграл турнир

© AFP 2018 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Спорт
Получить короткую ссылку
31 0 0

Испанские футбольные клубы продолжают лидировать: мадридский "Реал" в очередной раз выиграл главный клубный турнир.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Футболисты мадридского "Реала" обыграли английский "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов УЕФА и в третий раз подряд выиграли турнир, передает РИА Новости. 

Матч прошел в субботу на Олимпийском стадионе в Киеве. Встреча завершилась со счетом 3:1. У мадридцев голы забили Карим Бензема (51-я минута) и Гарет Бейл (64, 83). У английской команды отличился Садио Мане (55).

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
© Sputnik / Алексей Филиппов
Мутко: заявление ФИФА даст футболистам из России спокойно готовиться к ЧМ

В первом тайме игроки "Ливерпуля" активно прессинговали соперника и создавали опасные моменты. Однако уже на 31-й минуте нападающий и лучший бомбардир "красных" в нынешнем сезоне египтянин Мохамед Салах получил повреждение в единоборстве с защитником испанцев Серхио Рамосом и не смог продолжить игру. Форвард, которого заменил Адам Лаллана, покидал поле со слезами на глазах.

В России показали сторублевую банкноту, выпущенную к ЧМ-2018>>>

"Реал", который начинал матч тем же составом, что и финальную встречу с "Ювентусом" год назад, также не обошелся без потерь. На 37-й минуте защитник Начо Фернандес заменил получившего травму Даниэля Карвахаля. Тем не менее, потеря "Ливерпуля" оказалась весомее. "Реалу" удалось отодвинуть игру от своих ворот и провести несколько острых атак. На 43-й минуте нападающий "сливочных" Карим Бензема отправил мяч в ворота мерсисайдцев, но гол не был засчитан из-за положения вне игры. На перерыв команды ушли с нулями на табло.

Валерий Карпин
© Sputnik /
Валерий Карпин оценил шансы сборной России на ЧМ-2018

С первых минут второго тайма "Реал" начал оказывать давление на ворота "красных", что вскоре принесло свои плоды. На 51-й минуте счет был открыт после грубой ошибки вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса, который в собственной штрафной, вводя мяч в игру, выбросил его прямо на ногу оказавшегося рядом Бензема. "Ливерпуль" отыгрался уже на 55-й минуте. После подачи с углового Деян Ловрен скинул мяч на Садио Мане, который с метра не промахнулся.

Что делать болельщику без билета на матч ЧМ-2018 по футболу?>>>

Мадридцы вновь вышли вперед на 64-й минуте. Гарету Бейлу, вышедшему на замену тремя минутами ранее, удался красивый удар через себя. А на 83-й минуте валлиец поставил точку в матче: Кариус вновь допустил грубейшую ошибку, не справившись с дальним ударом Бейла.

"Реал" в третий раз подряд выиграл турнир. До мадридцев никому не удавалось победить в Лиге чемпионов дважды подряд. Все три победы "сливочные" одержали под руководством Зинедина Зидана.

С учетом выступлений в финалах Кубка чемпионов, который с сезона-1992/93 был переименован в Лигу чемпионов, "Реал" выиграл турнир в 13-й раз в истории.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп проиграл свой второй финал Лиги чемпионов. В сезоне-2012/13 дортмундская "Боруссия", ведомая Клоппом, уступила мюнхенской "Баварии".

По теме

Билетов на матчи ЧМ-2018 почти не осталось, Россия готова принять турнир
Россияне уверены: ЧМ-2018 по футболу посетят много болельщиков
Теги:
Ливерпуль, Реал Мадрид, Финал Лиги Чемпионов 17/18, Зинедин Зидан, Садьо Мане, Карим Бензема, Гарет Бейл, Киев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Улица имени Джохара Дудаева
    Спорная топонимика

    "Объединение против нацизма" Латвии обратилось к председателю Рижской думы Нилу Ушакову с просьбой переименовать улицу Джохара Дудаева.

  • Дни уличной музыки в Вильнюсе
    Литва туристическая

    До начала летнего сезона Литву посетило небывалое количество туристов – большинство путешественников приезжают из России и Беларуси.

  • Памятная церемония в Йыгевесте, посвященная 200-летию со дня смерти Барклая-де-Толли
    В память о фельдмаршале

    Эстонские чиновники и российские дипломаты почтили память русского полководца Михаила Барклая-де-Толли на церемонии у мавзолея генерал-фельдмаршала.

  • Утка с утятами, архивное фото
    Утиные истории

    В Гомеле утята чуть не угодили под колеса поворачивающего автомобиля, но благодаря помощи спасателя остались целыми и невредимыми.

  • Ингури ГЭС
    Причины аварии

    Из-за аварии на Ингури ГЭС часть Тбилиси и другие регионы Грузии остались без электричества – как власти комментируют ситуацию?

  • Медея Ченгелия
    Прощание со школой

    В день Последнего звонка в Министерстве образования Абхазии подвели итоги учебного года и рассказали об успехах будущих выпускников.

  • Авария на Формула 1 в Баку
    Отложенный старт

    Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.

  • Встреча Премьер-министра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Я остаюсь!

    Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.

  • Улица Панфилова в Алматы
    Резиновая Алмата

    К 2030 году каждый четвертый казахстанец будет жить в Алматы и четырех прилегающих районах, считают аналитики.

  • Село Арцеу
    Граница на замке

    Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.

  • Улица имени Джохара Дудаева
    Спорная топонимика

    "Объединение против нацизма" Латвии обратилось к председателю Рижской думы Нилу Ушакову с просьбой переименовать улицу Джохара Дудаева.

  • Дни уличной музыки в Вильнюсе
    Литва туристическая

    До начала летнего сезона Литву посетило небывалое количество туристов – большинство путешественников приезжают из России и Беларуси.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Футбол. Учебно-тренировочный сбор национальной команды
Сборная России готовится к домашнему чемпионату мира по футболу
Финал международного конкурса Ты супер! на НТВ
Финал международного конкурса "Ты супер!"
Сколько часов работают европейцы
Сколько часов в неделю работают европейцы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться