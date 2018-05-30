Япония и Гана - футбольный матч в свое удовольствие

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Товарищеский матч перед ЧМ-2018 Япония — Гана прошел сегодня, 30 мая. Футболисты играли на стадионе Ниссан в Йокагаме. По итогам первого тайма лидировали игроки Ганы, счет — 1:0. В начале второго тайма, японцы пропустили еще один гол. Окончательный итог матча: 2:0 в пользу Ганы.

К игре против Ганы японцы подошли после трех подряд матчей без побед: она проиграла Южной Корее на Чемпионата Восточной Азии 1:4, затем сыграла вничью 1:1 с Мали, а после проиграла товарищеский матч против Украины 1:2.

В последнее время Япония выиграла всего четыре игры при таком же количестве ничейных результатов и пяти поражениях. Но это не помешало японским футболистам попасть на Чемпионат Мира в России.

Соперниками японцев на мировом форуме будут Польша, Колумбия и Сенегал.

А вот Гана на мундиаль попасть не смогла. В решающем отборочном раунде в Африке она стала лишь третьей в группе с Египтом, Угандой и Конго, набрав за шесть матчей семь очков.

Несмотря на текущее поражение японской команды в первом тайме, букмекеры прогнозировали ее победу в игре с Ганой. Впрочем, многие пророчали и ничью.

Исход игры Япония — Гана 0:2

Голы: Томас 9, Боатенг 51 (пен.)

Япония (стартовый состав): Кавасима, Йосида, Макино, Ошима, Хасебе, Ямагучи, Осако, Усами, Харагуси, Нагатомо, Хонда

Гана (стартовый состав): Офори, Ачеампонг, Боатенг, Опоку, Иадом, Агбеньюну, Сумаила, Ампома, Сакей, Томас, Аттама

Предупреждения: Ошима 82

Sputnik напоминает, что первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.