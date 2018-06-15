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Матч Россия - Саудовская Аравия

ЧМ-2018: на матче с Египтом России будет непросто

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Спорт
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Футбольный эксперт рассказал почему Смолов лучше Дзюбы, и чем еще опасен Египет для России, кроме Салаха.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. В четверг состоялся матч-открытие Чемпионата мира по футболу 2018, который проходит в России. Первая игра прошла между страной-хозяйкой турнира и командой Саудовской Аравии.

Российские футболисты ожидаемо обыграли саудитов, но с неожиданно разгромным счетом 5:0. После такого перформанса болельщики сборной принялись восхвалять игроков.

Специально для Sputnik Молдова футбольный эксперт Эмиль Писаренко, являющийся менеджером кишиневского ФК "Зимбру", прокомментировал этот матч и уровень игры обеих команд.

"Сборная России начала более активно и уверено, что привело, если не к быстрому голу, то очень "рабочему", с игры. Это успокоило команду. После травмы и вынужденной замены Алана Дзагоева, на непродолжительное у российских игроков стали возникать сложности. Саудовская Аравия через центр поля попыталась провести несколько атак, пробив несколько раз мимо ворот. Далее спортивной злости от саудитов не последовало", — отметил Писаренко.

Золотая замена

Писаренко подчеркнул, что тренер сборной России Станислав Черчесов очень угадал с заменой, выпустив на поле Дениса Черышева вместо Алана Дзагоева. Вингер испанского "Вильярреала", по мнению эксперта, хорошо вошел в игру, забил красивые голы и показал себя как командный игрок с высокой культурой паса, а два из его трех ударов в створ завершились красивыми голами — это была "золотая замена" матча. 

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Он также отметил и Александра Головина, игрока московского ЦСКА, который в прошедшем матче сделал две голевые передачи, забил красивейший гол со штрафного и поучаствовал еще в одной голевой атаке. В целом, по мнению Писаренко, тактически четко отработала вся команда.

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"Что же касается Федора Смолова, если он не сыграл хорошо, а потом вышел Артем Дзюба и забил — это ничего не говорит. Смолов — игрок международного уровня, он может заиграть в топ-5 клубных чемпионатов. Да, за 70 предоставленных ему минут он не нанес ни единого удара по воротам. Наверное, не его день, такое бывает. Вчера он не проявил себя, как от него ожидали, но я думаю, что он еще себя покажет в матчах против Египта и Уругвая", — заявил собеседник Sputnik Молдова.

Писаренко также уточнил, что судить об уровне игры сборной России очень сложно и еще рано. Команда из Саудовской Аравии допустила много грубых ошибок, а также мало атаковала, в результате у обороны страны-хозяйки, самой проблемной линии в составе, почти не было работы.

Завышенные ожидания от сборной Саудовской Аравии

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Собеседник подчеркнул, что от команды Саудовской Аравии перед началом матча ожидали большего. По его словам, соперники России провели очень серьезную подготовку, очень много денег было вложено, в том числе к работе был приглашен известный тренер Хуан Антонио Пицци, который некоторое время вел "Валенсию" и готовил сборную Чили.

"По той игре, которую показала Саудовская Аравия в товарищеских матчах с Италией и Германией (оба — 1:2) ожидалось, что аравийская сборная создаст России много проблем. Перед матчем я думал, что команда Пицци будет играть острее в атаке, а их центр поля будет надежней", — считает эксперт.

Как сыграет Россия против Египта

Следующий матч страны-хозяйки чемпионата состоится 19 июня, против египтян. Главная звезда Египта и "Ливерпуля" Мохаммед Салах залечил травму, полученную в финале Лиге Чемпионов, и уже точно известно, что он сыграет в матче против России.

"Зацикливаться на Салахе не стоит. Да, он игрок топ уровня, но он один. В составе "Ливерпуля" он играет с коллегами такого же класса, поэтому у него получается больше. Команда Станислава Черчесова постарается построить игру против него так, чтобы его индивидуальные качества представляли меньше опасности", — поделился мнением Писаренко.

Также он добавил, что у египтян есть характер и другие качественные игроки, помимо Салаха, например надежный "опорник" Мохамед Эль-Ненни из лондоского "Арсенала".

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Писаренко также полагает, что на следующий матч стартовый состав сборной России немного изменится. Денис Черышев, по мнению эксперта, после отличных действий в первой встрече, выйдет в старте. Также возможны перестановки в линии обороны, но в нападении останется Смолов.

"Нужно понять, что Федор Смолов на поле больше — чем просто нападающий. У Смолова особый дух и характер, и этим самым он дает своей команде больше, нежели среднестатистический футболист. Если сравнивать Дзюбу и Смолова, на мой взгляд Федор более умный футболист в плане игры, поэтому Черчесов будет доверять ему больше, особенно в матчах с более квалифицированными соперниками" — считает Писаренко.

Он отметил, что касается линии обороны, Марио Фернандес хорошо смотрелся справа. Юрий Жирков, в хорошей форме, он опытен — играл в лондонском "Челси", в Лиге Чемпионов в составе российских клубов.

"Он в отличных физических кондициях для своих лет. Кудряшев тоже довольно опытен, но думаю, Черчесов доверит Юрию играть против Салаха. Возможно только ради подмены, в центре выйдет кто-то другой вместо Ильи Кутепова. Хотя повторюсь — по матчу с Саудовской Аравией дать оценку обороне россиян сложно просто потому, что у нее не было по-настоящему серьезной работы", — пояснил Писаренко.

Прогноз эксперта: Счет предсказать сложно, но сборная России точно не проиграет Египту.

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Теги:
ставки, прогноз, ЧМ-2018, Александр Головин, Денис Черышев, Эмиль Писаренко, Станислав Черчесов, Алан Дзагоев, Артем Дзюба, Саудовская Аравия, Египет, Россия, Спорт
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