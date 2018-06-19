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Football fans of the 2018 World Cup in Moscow

Жена запретила мужу поехать на ЧМ-2018, но мексиканцы не бросили друга

© Sputnik / Ilya Pitalev
Спорт
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Болельщики в социальных сетях советуют держать картонную фигуру незадачливого мексиканца подальше от девушек, чтобы дома ему не доставалось от супруги.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Мексиканские болельщики решили выручить друга, которого жена не отпустила на мундиаль — они сделали его картонную фигуру в полный рост, привезли в Россию, и теперь "водят" приятеля на спортивные вечеринки и "поят" его пивом.

Компания друзей с 2014 года копила деньги, чтобы отправиться на чемпионат мира по футболу в Россию в том же составе, в котором они были на ЧМ в Бразилии. Но на финальном этапе подготовки произошла драма — жена одного из приятелей, которого зовут Хавьер, запретила ему отправиться в путешествие.

Однако друзья Хавьера решили сдержать слово — они заказали его фото в полный рост, наклеили на картон, вырезали и повезли картонную фигуру с собой в Россию. Ради веселья они "нарядили" фигуру друга в футболку с надписью "Моя старушка меня не отпустила".

Выяснилось, что картонная фигура Хавьера — это не только способ морально поддержать незадачливого друга, но и отличный повод для веселья. Приятели создали специальную группу в Facebook, где выкладывают фото и видео о своих приключениях вместе с "Хавьером". Его "угощают" пивом, водят на вечеринки и вместе с ним любуются пейзажами.

Как сообщает мексиканская пресса, настоящий Хавьер был глубоко тронут таким горячим проявлением дружбы. Как отнеслась к этой истории его жена, не сообщается. Однако пользователи Facebook советуют друзьям не позволять красивым девушкам фотографироваться с "Хавьером", чтобы тому не влетало каждый день от супруги.

На чемпионат друзья отправились на автобусе, ярко разукрашенном в национальном мексиканском стиле. В автобусе есть все, что необходимо мужской компании — телевизор, интернет и холодильник с запасами пива и текилы, который периодически пополняется.

В долгий путь болельщики отправились в мае, пересекли всю Мексику, затем на корабле переправили автобус в Германию — а там до России было уже рукой подать. По пути они успели побывать в Берлине, Праге, Будапеште, Вильнюсе, Кракове, Риге, Таллине и Санкт-Петербурге. И точно по плану, за два дня до старта чемпионата прибыли в Москву.

"Русские очень хорошо на нас отреагировали и всячески поддерживают Хавьера", — написали мексиканские болельщики на своей странице в Facebook.

Сразу после чемпионата девять мексиканцев планируют доставить "Хавьера" домой и сделать финальный снимок, чтобы передать привет всем, с кем они познакомились в пути.

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Теги:
мексиканцы, ЧМ-2018, друзья, болельщики, Мексика, Россия, Примечательные факты
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