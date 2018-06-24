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Ассистент жеребьевки аргентинский футболист Диего Марадона на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018

Болельщики Аргентины обвинили Марадону в бедах сборной

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Спорт
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Расстроенные болельщики аргентинцев продолжают искать виноватых в неудачах сборной.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Сборная Аргентины показывает слабое выступление на Чемпионате мира по футболу в России. Команда звезды "Барселоны" Лионеля Месси сыграла в ничью со сборной Исландии, а затем разгромно проиграла футболистам Хорватии. Теперь шансы латиноамериканцев на выход в плей-офф значительно уменьшились.

Болельщики сборной Аргентины негодуют и принялись активно обсуждать в соцсетях плохую игру и искать виноватых. 

Знаменитый бразильский футболист Пеле (в центре), советские футболисты: нападающий Михаил Шалвович Месхи (1937-1991) (справа) и полузащитник Георгий Владимирович Сичинава (второй справа)
© Sputnik /
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Кто-то обрушился на тренера бело-голубых Хорхе Сампаоли, другие остались недовольны игрой лидеров команды.

Затем кто-то из футбольных фанатов вспомнил, что в соперники Аргентине по группе на чемпионате мира Хорватию выбрал легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Жеребьевка ЧМ-2018 состоялась 1 декабря 2017 года.

Многие пользователи соцсетей отметили, что это вышло очень символично, что такого сложного соперника вытянул именно Марадонна, один из самых успешных футболистов страны. Другими вариантами на тот момент оставались Швейцария, Англия, Колумбия и Мексика.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в МосквеКалининградеСанкт-ПетербургеВолгограде, КазаниНижнем Новгороде, СамареСаранскеРостове-на-ДонуЕкатеринбурге и СочиСамара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

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Теги:
жеребьевка, ЧМ-2018, Лионель Месси, Диего Марадона, Хорватия, Аргентина, Россия
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