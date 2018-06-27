"Милан" исключили из еврокубков на два сезона

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Итальянский "Милан" на два сезона отстранен от участия в еврокубковых соревнованиях. Об этом в среду сообщил официальный сайт УЕФА.

© Sputnik / Yana Zaharova Определились соперники молдавских клубов в еврокубках

Решение по делу "Милана" вынесла следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) под председательством Жозе Нарсизу да Куньи Родригеша. Дело открыл главный следователь ИФКК в связи с нарушением клубом правил УЕФА по лицензированию клубов и финансовому "фэйр-плей", в первую очередь — соблюдения критериев безубыточности.

"Милан" исключен из следующего турнира УЕФА, в который пробьется по результатам на внутренней арене в течение двух предстоящих сезонов (то есть 2018/19 и 2019/20)", — сказано в сообщении.

Уточняется, что принятое решение можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде в соответствии со статьей 34(2) процедурного регламента ИФКК и статьями 62 и 63 Устава УЕФА.



