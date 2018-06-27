"Милан" исключили из еврокубков на два сезона

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Итальянский "Милан" на два сезона отстранен от участия в еврокубковых соревнованиях. Об этом в среду сообщил официальный сайт УЕФА.
Решение по делу "Милана" вынесла следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) под председательством Жозе Нарсизу да Куньи Родригеша. Дело открыл главный следователь ИФКК в связи с нарушением клубом правил УЕФА по лицензированию клубов и финансовому "фэйр-плей", в первую очередь — соблюдения критериев безубыточности.
"Милан" исключен из следующего турнира УЕФА, в который пробьется по результатам на внутренней арене в течение двух предстоящих сезонов (то есть 2018/19 и 2019/20)", — сказано в сообщении.
Уточняется, что принятое решение можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде в соответствии со статьей 34(2) процедурного регламента ИФКК и статьями 62 и 63 Устава УЕФА.