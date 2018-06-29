Откровенные фото сестер-серфингисток подняли волну эмоций в Instagram

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Австралийские сестры-серфингистки Элли-Жан Коффи и Холли-Дейзи Коффи стали настоящими звездами Instagram, однако их внезапная популярность связана вовсе не с серфингом, считают пользователи.

До поры до времени сестры ничем не выделялись из тысяч девушек, увлекающихся популярным в приморских странах видом спорта. Однако серия удачных фотоснимков в откровенных купальниках привлекла внимание ценителей женской красоты, и число подписчиков в Instagram девушек стало расти, как на дрожжах — 898 тысяч у Элли и 703 тысячи у Холли.

Элли-Жан и Холли-Дейзи считают, что популярность им принесли спортивные достижения. Однако скептики замечают, что на их страничках в Instagram немного фото, где девушки мчатся по волнам. Зато их аккаунты набиты снимками, где сестры искусно позируют на берегу, вызывая восхищение почитателей своими роскошными формами и скудными нарядами. Однако сестры заявляют, что бикини — их тренировочная форма, и тут уже ничего не поделать. Впрочем, подписчики спортсменок только рады этому обстоятельству.

Действительно, фотографии в одежде — редкий случай в аккаунтах сестер, а их бикини оставляют поклонникам мало места для воображения. Справедливости ради стоит заметить, что обе девушки — профессиональные серфингистки, которые регулярно выступают на спортивных турнирах, а Элли в свое время была на 22 месте в рейтинге сильнейших серфингисток планеты.







