Экстрасенс из Молдовы назвал победителя чемпионата мира по футболу

Молдавский экстрасенс Моисей Лепэдату назвал команды, которые разыграют титул чемпиона мира по футболу, и победителя мундиаля.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. В финал чемпионата мира по футболу, который проходит в России, выйдут сборные Франции и Англии, а выиграют мундиаль французы. Такой вывод можно сделать, посмотрев прогноз молдавского экстрасенса Моисея Лепэдату.

"В финал выйдут Франция и Англия. Франция станет чемпионом мира по футболу 2018 года", — написал Лепэдату на своей странице в соцсети Facebook.

© Facebook / Moisei Lepadatu - Экстрасенс Прогноз Моисея Лепэдату по чемпионату мира

Ранее ясновидящий уже делал подобный прогноз. Тогда он назвал сборные, которые, по его мнению, должны были оказаться в полуфинале и финале чемпионата мира по футболу. Однако предсказание экстрасенса не сбылось — из четырех полуфиналистов он угадал лишь одного — Англию. Не сошлось и с финалистами. Предыдущая версия прогноза звучала следующим образом: "1/2 финала: Бразилия, Португалия, Испания, Англия. Финал: Бразилия — Испания".