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Мяч в воротах

Французы проиграли матч международного турнира

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Спорт
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Встреча, прошедшая во вторник в Москве, завершилась со счетом 9:4 в пользу россиян.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Французская сборная проиграла российской команде на матче Суперкубка легенд, сообщает РИА Новости.

Международный турнир проходит в эти дни в Москве во дворце спорта "Мегаспорт".

Встреча группы А, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 9:4 в пользу россиян, в составе которых хет-трик сделал Роман Павлюченко, по дублю оформили Евгений Алдонин и Андрей Каряка, еще по мячу забили Олег Корнаухов и Константин Головской. У французов дважды отличился Людовик Жюли, по голу на счету Ибраима Ба и Сиднея Гову.

В остальных матчах дня зафиксированы следующие результаты:

сборная Америки — сборная Китая — 7:3;

сборная Германии — сборная Португалии — 6:5;

сборная Звезд — сборная Италии — 5:4.

В четверг россияне сыграют против команд Германии и Португалии.

Теги:
суперкубок легенд, игра, мяч
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