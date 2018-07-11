Трансфер Роналду в "Ювентус" спровоцировал забастовку

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Сотрудники автоконцерна FIAT, который является спонсором туринского "Ювентуса", объявили забастовку из-за перехода в этот футбольный клуб нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает РИА Новости.

Во вторник было объявлено, что Роналду перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус". Трансфер футболиста обошелся клубу в 112 миллионов евро. В СМИ сообщалось, что зарплата 33-летнего португальца составит 30 миллионов евро в год. Ранее появилась информация, что часть затрат по переходу Роналду возьмет на себя компания Exor, которая владеет концернами Fiat Chrysler Automobiles (FCA), CNH Industrial (CNHI) и Ferrari.

"Неприемлемо, когда сотрудники FCA и CNHI продолжают нести огромные экономические потери, а компания тратит сотни миллионов евро на приобретение одного игрока. Нам говорят о трудных временах, что нам нужно прибегнуть к средствам социальной защиты, ожидая запуска новых моделей, которых никогда не будет. И пока рабочие и их семьи все больше и больше затягивают пояса, компания решает инвестировать кучу денег в одного человека", — говорится на сайте профсоюзного объединения Usb.

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Там уверены, что компания должна инвестировать в новые модели авто, что гарантировало бы будущее тысячам людей, а не обогащало бы только одного.

"Компания должна ставить на первое место интересы своих работников. Сейчас это не так, потому что компании интереснее мир футбола, развлечений и всего остального. По этим причинам мы объявляем забастовку на заводе FCA Melfi с 10 вечера 15 июля до 6 утра 17 июля", — говорится в заявлении.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года, когда перешел в мадридский клуб из английского "Манчестер Юнайтед", и с тех пор провел за "сливочных" 438 матчей, в которых забил 451 мяч, став лучшим бомбардиром в истории "Реала".