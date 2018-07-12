Прогноз спикера парламента Молдовы: кто станет чемпионом мира по футболу

Футбольные страсти кипят: председатель молдавского парламента сделал свой прогноз о том, кто выиграет чемпионат мира по футболу.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Спикер молдавского парламента Андриан Канду дал прогноз относительно победителя в финале чемпионата мира по футболу, который проходит в этом году в России.

Футбольных болельщиков ждет финал между сборными Франции и Хорватии в воскресенье. Главный матч мундиаля пройдет на московском стадионе "Лужники".

"Думаю, выиграет Франция, но буду болеть за Хорватию. Почему? Потому что никто не дает Хорватии шансов выиграть. Это страна центрально-восточной Европы, то есть нашего региона. Сборная Хорватии — молодая и перспективная. Думаю, хорватам будет очень сложно выстоять перед французами", — сказал Канду.

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Он напомнил футбольную поговорку: "Мяч — круглый…". "Результаты иногда такие, которые даже не ожидал. Кто думал, что Германия, Аргентина, Бразилия — сильные команды — вылетят", — добавил Канду.

За бронзовые медали ЧМ-2018 по футболу поборются сборные Англии и Бельгии.

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Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играли в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.