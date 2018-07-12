Израиль ответил России и Исландии "Катюшей"и "Калинкой" на новый лад - видео

Музыкальное видео, появившееся в четверг в интернете, содержит оригинальную версию "Катюши" и "Калинки".

Пользователь Фэйсбука под ником Natan Saban "изготовил" своеобразный ответ на видео болельщиков из Исландии, подготовленное к чемпионату мира по футболу — 2018, на котором они исполняют русскую народную песню "Калинка-малинка" на фоне северных пейзажей своей страны.

В этом же ролике текст ответом стала легендарная "Катюша". Но текст песни состоит из перечня имен участников полуфинала Чемпионата мира по футболу — 2018. Впрочем, "Калинка" в ролике тоже звучит. И тоже на новый лад.

В конце видео появляется надпись "Россия, спасибо за гостеприимство".