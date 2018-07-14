Хорватия-Франция: анонс и прогнозы матча - кто станет чемпионом

Франция на этом Чемпионате мира предстала крепкой, сбалансированной и уверенной в себе сборной, умеющей добывать нужный результат. «Трехцветные» не боялись фаворитов, они делали все, что было нужно для победы, а также грамотно выполняли установки тренера. Отсюда и результат.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне французской команды. В прошлый раз они тоже делали ставку на французов, но просчитались. Хорватов в финале никто не ждал. Однако, "шашечные" показали, что такое "балканский характер". Они бегали как бессмертные кони, удивляя соперников и зрителей смелой обороной и атакой.

Хорваты умеют навязывать свою игру сопернику. Кроме того, они совершенно не боятся заводить матч в дополнительное время. Франция обладает отличным набором футболистов. Но прославилась на этому турнире, как монотонная команда. Но постоянство — признак мастерства. Что трехцветные и доказали, обыграв сильных противников. Будут ли им по зубам балканские богатыри? Узнаем уже скоро.