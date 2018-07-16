Роналду: переход в "Ювентус" был продуманным решением

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Португальский нападающий Криштиану Роналду, перешедший из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус", заявил, что это решение было хорошо продуманным.

"На мой взгляд, "Ювентус" — один из лучших клубов в мире, это было продуманное решение. Мои друзья и товарищи по команде говорили мне, что это клуб, который мне подойдет. Так что это было простое решение, учитывая силу и величину клуба", – сказал Роналду.

В минувший вторник, 10 июля, было объявлено, что Роналду перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус". Трансфер футболиста обошелся клубу в 100 миллионов евро, а контракт заключен до 30 июня 2022 года. В СМИ сообщалось, что зарплата 33-летнего португальца составит 30 миллионов евро в год. "Ювентус" за сутки продал 520 тысяч футболок с фамилией Криштиану Роналду на общую сумму 55 миллионов евро.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года, когда перешел в мадридский клуб из английского "Манчестер Юнайтед", и с тех пор провел за "сливочных" 438 матчей, в которых забил 451 мяч, став лучшим бомбардиром в истории "Реала".