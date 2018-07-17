Девушка бросила армию,чтобы стать звездой фитнеса в Instagram - фото

Круто изменить свою внешность и жизнь решила военнослужащая ВВС США. Смотрите на фото, как это у нее получается.

Девушка бросила службу в армии и ушла с головой в спорт. Ее зовут Алисия Маген, но в сети ее знают под ником "Чудо-женщиной".

Публикация от www.ALYSIAFITNESS.com (@alysia_magen) 24 Июн 2018 в 7:07 PDT

Чудо, не чудо, но свои 65 тысяч фунтов стерлингов (это чуть более одного миллиона молдавских леев или около пяти миллионов российских рублей) она зарабатывает честным трудом. Ну, как трудом…Точнее, любимым занятием. Маген о себе пишет, что уйдя из армии, она стала инструктором по фитнесу.

Публикация от www.ALYSIAFITNESS.com (@alysia_magen) 21 Янв 2018 в 9:36 PST

Публикация от www.ALYSIAFITNESS.com (@alysia_magen) 7 Апр 2018 в 8:28 PDT

В отличие от других "инста-блогеров" девушка не рекламирует товары, а продает программы тренировок и одежду для занятий, в основном этот "наряд" весьма откровенный. Алисия тренируется два раза день. В четыре часа ночи девушка делает натощак кардио, а после работы приступает к силовым упражнениям.

Публикация от www.ALYSIAFITNESS.com (@alysia_magen) 21 Мар 2018 в 2:27 PDT

Публикация от www.ALYSIAFITNESS.com (@alysia_magen) 15 Июл 2018 в 7:30 PDT

Иногда Алисия жертвует своим обеденным перерывом ради того, чтобы держать тело в тонусе.