Девушка бросила армию,чтобы стать звездой фитнеса в Instagram - фото

Девушка бросила службу в армии и ушла с головой в спорт. Ее зовут Алисия Маген, но в сети ее знают под ником "Чудо-женщиной".
Чудо, не чудо, но свои 65 тысяч фунтов стерлингов (это чуть более одного миллиона молдавских леев или около пяти миллионов российских рублей) она зарабатывает честным трудом. Ну, как трудом…Точнее, любимым занятием. Маген о себе пишет, что уйдя из армии, она стала инструктором по фитнесу.
В отличие от других "инста-блогеров" девушка не рекламирует товары, а продает программы тренировок и одежду для занятий, в основном этот "наряд" весьма откровенный. Алисия тренируется два раза день. В четыре часа ночи девушка делает натощак кардио, а после работы приступает к силовым упражнениям.
Иногда Алисия жертвует своим обеденным перерывом ради того, чтобы держать тело в тонусе.