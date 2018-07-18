Семь новых дисциплин включены в программу зимней Олимпиады-2022

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил включение семи новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МОК.

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Полный список добавленных дисциплин: соревнования по женскому бобслею среди одиночниц, смешанная эстафета в шорт-треке, соревнования среди смешанных команд в прыжках на лыжах с трамплина, соревнования по фристайлу среди смешанных команд в дисциплине лыжная акробатика, состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.