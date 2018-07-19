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Фигурист Денис Тен

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи умер от ножевого ранения хулиганов

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Фигуриста Дениса Тена в критическом состоянии госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Известный казахстанский фигурист Денис Тен скончался в больнице после нанесения ему ножевого ранения в Алматы. Информацию о смерти спортсмена корреспонденту Sputnik Казахстан подтвердили в министерстве здравоохранения.

Нападение на Дениса Тена

По предварительным данным департамента внутренних дел Алматы, на спортсмена напали двое неизвестных. 

"Сегодня около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой Денис Тен застал двух неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате возникшей потасовки Тену было нанесено ножевое ранение", — сообщили в департаменте. 

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Спортсмена в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию центральной городской клинической больницы. Предварительный диагноз — ножевое ранение верхней трети правого бедра, повреждение сосудов, наружное кровотечение. Пациент потерял около трех литров крови. Ему была немедленно проведена операция, но, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь не удалось.

Исполняющий обязанности главного врача Центральной городской клинической больницы Алматы Ержан Куттыгожин заявил, что Тен поступил в больницу уже в состоянии клинической смерти.

Весь личный состав алматинских правоохранительных органов ведет поиск подозреваемых.

Чем известен Денис Тен

Казахстанский фигурист Денис Тен завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2014 в Сочи. В августе 2017 года перед ледовым шоу в Корее фигурист получил тяжелую травму голеностопа, однако уже в октябре вернулся на лед под песню Димаша Кудайбергена. В ноябре завоевал бронзовую медаль турнира в Шанхае. 

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На Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 Тен по итогам короткой программы не набрал достаточное количество баллов и не попал в финал.

В июне 2018 года Тен выступил в Астане с собственным ледовым шоу вместе с призерами и чемпионами мирового фигурного катания из России, Франции, США, Канады, Китая и Японии.

Мир фигурного катания соболезнует

Смерть бронзового призера Олимпиады 2014 года в Сочи казахстанского фигуриста Дениса Тена стала большой утратой, он был потрясающим человеком и спортсменом, сказал РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

"Какой ужас! Даже слов нет. Выражаю соболезнования родным, близким, болельщикам. Это большая утрата. Он был потрясающим человеком, потрясающим спортсменом. Это ужасная новость", — сказал Плющенко.

Смерть Тена, по слова трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, стала огромной потерей.

"То, что случилось с Теном — это, конечно, очень больно. Молодой, перспективный, один из самых первых, кто так себя показал в фигурном катании, завоевал медаль в Сочи. Самые искренние слова соболезнования от меня родным. Это утрата, потеря", — сказал Роднина.

Теги:
фигурист, нападение, смерть, Денис Тен
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