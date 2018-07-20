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Режиссер Тимур Бекмамбетов

Бекмамбетов пообещал реализовать кинопроект погибшего Дениса Тена

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Спорт
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Бекмамбетов заявил, что обязательно попробует реализовать идею Дениса Тена и снять фильм-посвящение разносторонне талантливой личности.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов планирует реализовать проект, который задумывал погибший в результате ножевого ранения известный фигурист, бронзовый призер Олимпиады в Сочи Денис Тен, сообщила в пятницу пресс-служба посольства Казахстана в России, которую цитирует Р-Спорт.

По данным диппредставительства, 13 июля Денис Тен презентовал в Москве свой будущий кинопроект на питчинге международного конкурса Screenlife Project, организованного компанией Bazelevs и Бекмамбетовым. Фигурист хотел дебютировать в кино с фильмом, снятым в формате screenlife (действие происходит исключительно на экране компьютера). Его картина посвящена отношениям глухой девушки и немого юноши.

Как уточнили в посольстве, в аккаунтах фигуриста в соцсетях, где он рассказывал о проекте фильма, пользователи развернули активную кампанию с просьбами к основателю Bazelevs Бекмамбетову экранизировать фильм.

"Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким. Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности. Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы, несомненно, реализовал. Потому что был большим тружеником", – приводит слова Бекмамбетова пресс-служба посольства.

Гибель Дениса Тена

Спортсмен скончался 19 июля от ножевого ранения в Алма-Ате. На спортсмена напали двое неизвестных. Тен застал воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате возникшей потасовки Тену было нанесено ножевое ранение.

Исполняющий обязанности главного врача Центральной городской клинической больницы Алма-Аты Ержан Куттыгожин заявил, что 25-летний фигурист поступил в клинику в состоянии клинической смерти, ножевое ранение было нанесено в районе крупных кровеносных сосудов. 

Фигурист Денис Тен
© Sputnik / Алексей Филиппов
Бронзовый призер Олимпиады в Сочи умер от ножевого ранения хулиганов

Полиция Алма-Аты возбудила уголовное дело по статье "Убийство". В пятницу прокурор Алма-Аты сообщил о задержании одного из подозреваемых – уроженца Жамбылской области 1994 года рождения, который признался в совершенном преступлении. Его сообщник, личность которого установлена, объявлен в розыск.

Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира-2015. С 2004 по 2010 год тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым.

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Теги:
кинопроект, реализация, кино, Денис Тен, Тимур Бекмамбетов
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