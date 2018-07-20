Песню Дениса Тена опубликовали после его гибели

В конце июня фигурист анонсировал выход своей песни, но страшная трагедия оборвала его жизнь.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В сети появилась неопубликованная ранее песня известного фигуриста Дениса Тена, который трагически погиб после нападения хулиганов 19 июля.

Композиция называется She won't be mine. В конце июня Тен опубликовал видео, в котором анонсировал выход трека.

Публикация от Denis Ten (@tenis_den) 20 Июн 2018 в 7:55 PDT

"Давайте запомним его как очень талантливого и музыкального человека", — сообщил телеканал Gakku на своей странице в Instagram, опубликовав композицию.

Публикация от Gakku TV (@gakkutv) 20 Июл 2018 в 3:51 PDT

Гибель Дениса Тена

Спортсмен скончался 19 июля от ножевого ранения в Алма-Ате. На спортсмена напали двое неизвестных. Тен застал воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате возникшей потасовки Тену было нанесено ножевое ранение.

© Sputnik . Тимур Батыршин Видео с места гибели бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена

Исполняющий обязанности главного врача Центральной городской клинической больницы Алма-Аты Ержан Куттыгожин заявил, что 25-летний фигурист поступил в клинику в состоянии клинической смерти, ножевое ранение было нанесено в районе крупных кровеносных сосудов.

Полиция Алма-Аты возбудила уголовное дело по статье "Убийство". В пятницу прокурор Алма-Аты сообщил о задержании одного из подозреваемых – уроженца Жамбылской области 1994 года рождения, который признался в совершенном преступлении. Второго подозреваемого задержали в пятницу. Это 23-летний уроженец Кызылординской области.

Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира-2015. С 2004 по 2010 год тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым.