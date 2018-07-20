Бах заявил о готовности МОК вернуть Россию в состав комитета

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) готов принять Россию обратно, заявил глава организации Томас Бах. Об этом сообщило РИА Новости.

"Россия была подвержена санкциям, слова "Россия" не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит", — добавил он на пресс-конференции в Лозанне.

© Sputnik / Владимир Акимов Олимпиада олимпиаде рознь - ретро-кадры из Кишинева

В декабре прошлого года исполком МОК принял решение временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) и допустил российских атлетов на Олимпийские игры в Пхенчхане в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR), где они выступали не под национальным, а под нейтральным — олимпийским — флагом. После зимних Игр членство ОКР в МОК было автоматически восстановлено.

Бах отметил готовность Москвы "перевернуть страницу".

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"Они (Россия, — ред.) приняли месседж, что нужны изменения. И эти изменения можно видеть. Новый состав ОКР, новые люди в Минспорте. Есть изменения в менталитете. Мы поддерживаем эти инициативы, считаем их очень важными", — заключил Бах.