Прощание с Денисом Теном: тысячи поклонников провожают фигуриста в последний путь

Тысячи алмаатинцев пришли во Дворец спорта, чтобы проводить в последний путь прославленного фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр 2014 года Дениса Тена, которого убили во время ограбления.

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. На прощание с фигуристом Денисом Теном, который был убит в результате ограбления, пришли сотни людей. На льду спорткомплекса установлена его фотография, куда люди несут цветы и свечи, многие из них не могли сдержать слез. На экранах транслировали фрагменты выступления фигуриста.

© Sputnik . Тимур Батыршин Видео с места гибели бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена

Выступая на гражданской панихиде, министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы сказал, что сегодня весь мир скорбит вместе с Казахстаном. Он также зачитал телеграмму соболезнования семье спортсмена от главы государства Нурсултана Назарбаева, отмечает Р-Спорт.

Спортсмен погиб 19 июля. Выйдя из ресторана к припаркованному у обочины внедорожнику в центре Алма-Аты, Тен застал двух молодых людей, снимавших зеркала с его Lexus. Он погнался за ними и в завязавшейся потасовке получил несколько ударов ножом. Ранения оказались несовместимыми с жизнью: перебитая бедренная артерия стала причиной большой кровопотери. Скорая помощь, вызванная прохожими, доставила 25-летнего фигуриста в больницу, где он скончался после двух часов реанимации.